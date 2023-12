Incredibile Cagliari: una rovesciata di Pavoletti regala la vittoria allo scadere

La 15^esima giornata di Serie A termina con una grande vittoria del Cagliari, in rimonta come contro il Frosinone, con questa volta il Sassuolo come vittima, battuto 2-1 all'ultimo minuto. Una bella partita all'Unipol Domus che vedeva i neroverdi in vantaggio fino al 94' grazie al gol di Erlic. Nella ripresa la squadra di Dionisi rimane in 10 per l'espulsione di Ruan Tressoldi e nei minuti di recupero ci pensa prima l'ex Milan, Gianluca Lapadula a pareggiare la partita su assist di Luvumbo.

Poi è ancora una volta l'eterno Pavoletti a segnare un meraviglioso gol in rovesciata al 98' e a regalare un'incredibile vittoria ai sardi, che possono ora respirare anche in ottica classifica.