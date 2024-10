Infortunio Chukwueze: il nigeriano sarà valutato a Milano nei prossimi giorni

Momento sfortunato e negativo per l'esterno del Milan Samuel Chukwueze, protagonista sin qui di un avvio di stagione in salita e a secco di gol e minuti determinanti nello scacchiere offensivo di Paulo Fonseca. Il periodo no per il classe 1999 non sembra essere finito però.

Infatti, come appena riportato da PoojaMedia sul proprio account "X", Samuel Chukwueze tornerà a Milano affinché i medici del Milan possano valutare l'infortunio al bicipite femorale subito al termine della partita contro la Libia.