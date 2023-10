Infortunio Loftus-Cheek: fitta tra addome e pube. Nelle prossime ore gli esami

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la gara di Ruben Loftus-Cheek dura poco meno di mezz’ora: il centrocampista inglese ha sentito una fitta tra l’addome e il pube, quindi l’uscita dal campo e la maglia gettata a terra per la rabbia nel tunnel del Meazza. Per capire l’entità dell’infortunio occorrerà aspettare gli esami delle prossime ore.