Inghilterra-Italia, Tonali ammonito: salterà la sfida contro la Germania di martedì

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di Inghilterra-Italia, terza giornata della Nations League, Sandro Tonali è stato ammonito per un fallo tattico nel finale di gara ed, essendo diffidato, salterà la sfida di martedì in casa della Germania. Il centrocampista rossonero, dunque, andrà in vacanza in anticipo prima di rientrare a Milanello il 4 luglio.