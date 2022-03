Inghilterra, Tomori non convocato da Southgate: tifosi inglesi (e non solo) indignati sui social

MilanNews.it

Nella giornata odierna sono usciti i convocati di Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra. A sorpresa, Fikayo Tomori non è stato chiamato dall'allenatore inglese, e sui social i tifosi si sono indignati per la mancata convocazione del centrale rossonero. Non solo tifosi, ma anche giornalisti e testate giornalistiche: Fabrizio Romano di Sky ha commentato su Twitter: "Tomori gioca ai massimi livelli qui in Italia con il Milan… è irreale vedere Fikayo fuori dalla lista". Anche SportBible non si è risparmiata sull'argomento: "Stiamo ancora cercando di capire come Fikayo Tomori non sia stato chiamato...".