Iniesta dice addio il calcio giocato, il saluto di Morata: "Sei una persona come ce ne sono poche al mondo e ti ringrazierò per tutta la vita"

Nelle scorse ore, Andres Iniesta ha annunciato l'addio al calcio giocato. In molti lo hanno voluto dedicargli un messaggio sui social, tra cui anche Alvaro Morata con cui ha condiviso la nazionale spagnola. Ecco il post su Instagram dell'attaccante del Milan: "Caro Andrés, uno dei migliori giocatori della storia del nostro paese.

Grazie per aver messo la stella sul petto della maglietta della nazionale, ma soprattutto grazie per essere come sei, grazie per tutto quello che mi hai aiutato. Sei una persona come ce ne sono poche al mondo e ti ringrazierò per tutta la vita. Ti auguro sempre il meglio, con il cuore".