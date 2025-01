Inizia il 2025, il calendario fitto del Milan nel mese di gennaio

vedi letture

Il 2025 è ufficialmente cominciato. Già mese particolarmente complicato, quest'anno gennaio sarà ancora più denso per il Milan per tantissimi motivi. In primis bisognerà adattarsi in fretta al nuovo tecnico Sergio Conceicao. In secondo luogo a riempire il programma ci sono due eventi straordinari: la Supercoppa Italiana i prossimi giorni e le ultime due gare di Champions League in fondo al mese.

Questo il calendario del Milan per il mese di gennaio 2025:

- Supercoppa Italiana - Semifinale, Juventus-Milan, venerdì 3 gennaio alle 20.00 (Canale 5) - Al-Awwal Park (Riyadh, Arabia Saudita)

- Supercoppa Italiana - ev. Finale, Inter/Atalanta-Milan, lunedì 6 gennaio alle 20.00 (Canale 5) - Al-Awwal Park (Riyadh, Arabia Saudita)

- Serie A - 20ª giornata, Milan-Cagliari, sabato 11 gennaio alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW) - San Siro

- Serie A - recupero 19ª giornata, Como-Milan, martedì 14 gennaio alle 18.30 (DAZN/Sky/NOW) - Stadio Giuseppe Sinigaglia

- Serie A - 21ª giornata, Juventus-Milan, sabato 18 gennaio alle 18.00 (DAZN) - Allianz Stadium

- Champions League - 7ª giornata, Milan-Girona, mercoledì 22 gennaio alle 21.00 (Amazon Prime Video o Sky/Now) - San Siro

- Serie A - 22ª giornata, Milan-Parma, domenica 26 gennaio alle 12.30 (DAZN) - San Siro

- Champions League - 8ª giornata, Dinamo Zagabria-Milan, mercoledì 29 gennaio alle 21.00 (Amazon Prime Video o Sky/Now) - Stadio Maksimir