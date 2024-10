Inizia il mese di ottobre: il calendario del Milan. Si parte questa sera

Comincia oggi il mese di ottobre, storicamente un periodo della stagione in cui iniziano a delinearsi, specialmente in campionato, i primi equilibri tra le squadre: si comincerà a capire chi potrà ambire per arrivare al titolo e chi invece dovrà accontentarsi di obiettivi minori. Un mese ricco di partite importanti per i rossoneri ma anche della pausa nazionali che farà tirare il fiato a qualche giocatore non coinvolto. Si comincia già questa sera con il Diavolo ospite del Bayer Leverkusen per la seconda giornata di Champions League.

Il calendario completo:

01/10 - Champions League: Bayer Leverkusen-MILAN, ore 21

06/10 - Serie A: Fiorentina-MILAN, ore 20.45

19/10 - Serie A: MILAN-Udinese, ore 18

22/10 - Champions League: MILAN-Club Bruges, ore 18.45

26/10 - Serie A: Bologna-MILAN, ore 18

29/10 - Serie A: MILAN-Napoli, ore 20.45