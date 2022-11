Inizia il Mondiale, Infantino: "Il calcio unisce il mondo, che lo spettacolo abbia inizio"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Poche parole, a pochi minuti dall'inizio del Mondiale in Qatar. Il presidente della FIFA Gianni Infantino parla ai tifosi di tutto il mondo, nell'immediato pre partita di Qatar-Ecuador, in campo in questo momento per la prima partita del Mondiale: "Benvenuti ai Mondiali in Qatar 2022. Il calcio unisce il mondo. E ora diamo il benvenuto alle squadre e che lo spettacolo abbia inizio!", le parole del presidente svizzero, al centro delle polemiche negli ultimi giorni.