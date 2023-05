Inizia oggi la 21° edizione del Memorial Galli: presenti gli Esordienti A del Milan

MilanNews.it

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, nella giornata di oggi e fino a domenica si terrà il 21° Memorial Galli, in onore di Niccolò Galli, giovane calciatore e figlio di Giovanni (ex portiere rossonero), scomparso tragicamente all'età di 18 anni nel 2001. Alla rassegna fiorentina parteciperanno 10 squadre della categoria Esordienti A tra cui, ovviamente, anche il Milan.