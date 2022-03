Insulti razzisti a Maignan, Ordine: "Non se ne può più di certi episodi, i giocatori non devono più dire 'non ho sentito nulla'"

MilanNews.it

In merito agli insulti razzisti nei confronti di Mike Maignan al termine di Cagliari-Milan, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha dichiarato a Pressing: "E' arrivato il momento in cui i giocatori non devono più dire 'non ho sentito nulla', devono tagliare questo cordone ombelicale con gli ultras perchè hanno sentito benissimo e devo rivolgersi a queste persone dicendogli che se non la smettono vanno anche loro fuori dal campo. Non se ne può più di questi episodi".