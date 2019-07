Inter Femminile, ufficiale l'arrivo di Lisa Alborghetti. Daniela Sabatino nome caldo per l'attacco nerazzurro

Lisa Alborghetti, centrocampista che ha giocato l'ultima stagione nel Milan Femminile, giocherà la prossima stagione nell'Inter Femminile, squadra neo promossa in Serie A. C'è poi un'altra ex rossonera che potrebbe sbarcare in nerazzurro, cioè l'attaccante Daniela Sabatino, che viene seguita con grande interesse dal club interista per rinforzare il suo reparto offensivo.