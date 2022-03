Inter, Inzaghi: "Corsa Scudetto? Raccolto meno di quanto meritiamo"

MilanNews.it

Niente conferenza, ma un'intervista a Inter TV. Così Simone Inzaghi ha presentato la prossima di campionato che metterà l'Inter di fronte alla Fiorentina, gara decisiva in ottica lotta Scudetto contro Milan e Napoli: "C'è la sensazione, in questo periodo, di aver raccolto meno di quello che si sarebbe meritato. Però c'è la voglia giusta, i ragazzi hanno tanta voglia di tornare in campo e bisognerà tornare in campo con grande intelligenza e lucidità".