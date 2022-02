Inter-Milan, a fine partita Theo aggredito da Bastoni e Lautaro. E Dumfries…

Il cartellino rosso di Theo resterà l'unica nota negativa della serata tra Inter e Milan, ma la sua scelta era inevitabile. Come accadde in estate con Chiellini-Saka, anche il terzino francese ha preferito stendere l'avversario che si stava involando verso la porta. Uno, però, passa come un eroe nazionale, mentre l'altro come brutto e cattivo. Un gesto che non è passato inosservato da parte di Bastoni e Lautaro, che al triplice fischio di Guida sono corsi verso il numero 19, spintonandolo e rivolgendogli insulti. E non è tutto. Perché anche Dumfries, vittima dell'entrataccia di Theo, ha fatto partire una caccia all'uomo (con atteggiamento molto minaccioso), non riuscendo però nell'obiettivo.