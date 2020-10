Inter-Milan con 1000 tifosi: al botteghino perdite per 5 milioni di euro

E che derby sia. Questa sera alle 18 Inter e Milan si sfideranno nella quarta giornata di campionato. Sarà una stracittadina che non potrà contare sulla spinta del pubblico delle grandi occasioni visto che le restrizioni anti-Covid permetteranno solo a mille spettatori di poter accedere agli spalti di San Siro. Una perdita non solo per lo spettacolo ma anche per le casse delle società visto che negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescita esponenziale dei ricavi al botteghino.

Perdite per 5 milioni di euro - L’edizione odierna di Tuttosport riporta gli ultimi incassi nei derby da parte dell’Inter, squadra che questa sera per calendario giocherà in casa. Il 13 settembre 2015, match vinto 1-0 dai nerazzurri, l’incasso fu di 3,8 milioni di euro mentre lo scorso febbraio - la sfida che fu vinta in rimonta dalla squadra di Conte - gli introiti furono 5,6 milioni, il terzo incasso più ricco di sempre della Serie A dopo Inter-Juve della stagione passata (6,5 milioni) e il derby Milan-Inter del campionato 2018-2019 da 5,8 milioni di euro.