Inter-Milan, il comunicato dei nerazzurri: San Siro tornerà al 50%

Come riporta il comunicato ufficiale dell'Inter, San Siro - dopo le due settimane di (quasi) totale chiusura - tornerà a riempirsi ed al derby di febbraio la capienza sarà del 50%. Ecco le parole del club meneghino: "San Siro si tingerà di nerazzurro e sarà un’atmosfera comunque speciale nonostante il 50% di capienza dello stadio Giuseppe Meazza. Vi aspettiamo a San Siro per spingere i ragazzi di mister Inzaghi". L'Inter, tuttavia, specifica che "in caso di eventuali restrizioni si avrà ovviamente diritto ad un rimborso completo".