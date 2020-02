Domenica sera a San Siro, non ci sarà un grande spettacolo solo in campo, ma anche sugli spalti: per il derby tra Inter e Milan è infatti atteso il tutto esaurito. Venduti finora oltre 75 mila biglietti, certo il sold out con 75.817 presenze per un incasso tra i 5 e i 6 milioni di euro. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.