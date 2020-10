Inter-Milan, Tuttosport: "Lo strano derby dei tifosi"

Un derby senza tifosi. Gli ultras di Inter e Milan, ovviamente, non potranno entrare allo stadio, ma si sono organizzati in maniera alternativa per far sentire il loro calore alle rispettive squadre (rispettando le disposizioni e indossando le mascherine). Come riporta Tuttosport, i supporters nerazzurri si ritroveranno alle ore 15 sotto il secondo anello verde di San Siro. Qui inizieranno a intonare i loro cori in attesa dell’arrivo del pullman interista. Una volta che l’Inter sarà entrata nello stadio, i tifosi torneranno a casa a vedere la partita. Gli ultras rossoneri, invece, si troveranno alle 15.50 in via Traiano, nei pressi dell’hotel che ospita il Milan. In moto o scooter si accoderanno al del pullman della squadra, scortandolo fino all’ingresso di San Siro.