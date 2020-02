È un derby solo da vincere. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, evidenziando così l’importanza della sfida di questa sera per le due squadre. Ovviamente, nerazzurri e rossoneri giocano per obiettivi diversi: l’Inter per la vetta, il Milan per rispondere al Bologna e risalire. Un pari - sottolinea la rosea - servirebbe a poco.