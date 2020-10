Inter, nuovo tampone per Bastoni: in panchina nel derby se si sarà negativizzato

L'Inter si avvicina al derby con il Milan con 6 giocatori positivi al COVID-19. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Bastoni, in quanto asintomatico, tra domani e venerdì sarà sottoposto a tampone (sono passati 10 giorni dall'accertamento della positività) e se si sarà negativizzato, sabato potrebbe andare in panchina o quanto meno essere disponibile per la sfida di Champions di mercoledì.

Discorso diverso per gli altri positivi: Gagliardini e Nainggolan verranno testati tra domenica e lunedì mentre Skriniar aspetta l'ok delle autorità slovacche per organizzare il rientro in Italia.