Inter, Spalletti: "Qualcosa da inventare nel derby ma avrò undici titolari"

Ai microfoni di Radio Rai, Luciano Spalletti ha parlato così del derby dopo la vittoria contro la Spal: "Derby decisivo? Per vincerlo sì. Toccherà inventarsi qualcosa anche per l'infortunio di Brozovic, ma saranno undici titolari. Miranda poi ha il setto nasale spaccato, ma Ranocchia è entrato benissimo e ci ha dato sostanza di carattere, di personalità. Lui è così: vuole le situazioni di imbarazzo per affrontarle. Bravo anche De Vrij, che chiudeva con disinvoltura sulla bandierina. Pensavo avrebbe avuto più difficoltà".