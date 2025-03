Inter, Zanetti: "Mancano nove partite per lo Scudetto, ma poi abbiamo le semifinali di Coppa Italia col Milan, il nostro rivale"

Nella lunga intervista concessa a TyC Sports, Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato anche della possibilità di portare altri calciatori argentini in nerazzurro: "Beh, diciamo che c'è Lautaro Martinez che mi dà molta felicità. Poi non è facile, perché sono giocatori molto costosi e la sfida del nostro club è quella di mantenere la sostenibilità. Però chi è che non vorrebbe giocatori della Nazionale argentina? Per esempio c'è Christian Romero che è un difensore completo, bravo a marcare, un leader. Mi piace tantissimo, è un giocatore della vecchia scuola fondamentale per l'Argentina. Lo ha dimostrato in ogni situazione decisiva, la sua gerarchia è da risaltare".

Come finirà la Serie A?

"Siamo primi, col Napoli a tre punti e l'Atalanta a sei. Mancano nove partite, ma poi abbiamo le semifinali di Coppa Italia col Milan, il nostro rivale; poi la Champions League col Bayern. Speriamo di poter arrivare alla fine con un trofeo importante che coronerebbe un gran lavoro del corpo tecnico in primis, poi della squadra che da 4-5 anni mostra una grande continuità".

In Argentina la gente tifa per voi in Champions.

"Grazie, abbiamo bisogno del supporto dei tifosi di tutto il mondo. Speriamo, però sappiamo che la Champions è molto difficile. Col Bayern Monaco saranno due sfide molto difficili e belle da giocare, tra due squadre molto simili".