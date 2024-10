Interesse di City e Barcellona per Reijnders, ma il Milan lo vuole blindare

In rossonero Tijjani Reijnders sembrerebbe aver trovato la sua dimensione, a conferma del fatto che la sensazione di papà Martin nell'estate del 2023 era giusta. Il padre dell'olandese aveva suggerito al figlio il Milan piuttosto che il Barcellona, che nel frattempo non avrebbe smesso di seguire l'ex centrocampista dell'AZ Alkmaar, che potrebbe diventare un obiettivo per la prossima estate di calciomercato.

Nel frattempo, però, considerato l'ottimo rendimento, su Reijnders si sarebbe posato anche l'interesse del Manchester City, alla ricerca di un giocatore di qualità che possa prendere il posto di Rodri (fino al suo rientro in campo). A fronte di questi "campanelli d'allarme", scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, il Milan si sarebbe già iniziato a muovere per blindare il suo numero 14, nonostante un contratto firmato fino al 2028.

L'idea del Diavolo è quella di estendere di un’altra stagione e migliorare il salario, così da evitare qualsiasi tipo di tentazione: c’è la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme, con grande soddisfazione.