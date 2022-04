Investcorp-Milan, sarà progetto a lungo termine. Chiusa la due diligence, ora il signing, poi il closing

MilanNews.it

Domani il Milan giocherà a San Siro l'importantissima sfida contro la Fiorentina, delicata in ottica Scudetto considerando le sole quattro partite mancanti al termine della stagione. In questi giorni, inoltre, il Club rossonero sta giocando un'altra partita fondamentale: quella per la cessione, la quale si avvia a grandi passi verso la chiusura in positivo.



Due diligence terminata

Secondo quanto riportato dall'agenzia MF-DOWJONES, si è chiusa la due diligence, ovvero lo step che serviva a revisionare i conti del Milan per l'acquisizione del Club; e si è conclusa ottimamente: non sono state riscontrati problemi o nessuna criticità significativa, confermando l'ottimo lavoro svolto da Elliott negli ultimi anni sia sul piano finanziaro che quello sportivo. Stando così le cose, il signing dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana mentre per il closing bisognerà attendere che la stagione sportiva venga portata a termine.

Progetto a lungo termine

La stessa agenzia, inoltre, riporta la volontà da parte di Investcorp di portare avanti con il Milan un progetto a lungo termine, con un team che sta già lavorando per redigere il business plan. Di questo progetto faranno parte, con ogni probabilità, l'attuale dirigenza sportiva: Maldini e Massara, infatti, dovrebbero essere confermati anche con l'arrivo della nuova proprietà del Barhein.