Inzaghi contro Fonseca, una sfida già vista a Roma: numeri e risultati

Dalle avventure, diverse per risultati e posizionamenti, alla Lazio e Roma a quelle nell'Inter e Milan. Per Simone Inzaghi e Paulo Fonseca non è il primo confronto in una stracittadina. Nella capitale si erano trovati di fronte già 4 volte. Ma il tecnico nerazzurro insegue anche un prestigioso record: nessuno, infatti, ha mai vinto 7 derby di Milano consecutivi.

Per Fonseca invece, contro l'attuale tecnico interista, ai tempi della Roma aveva già giocato quattro derby: due pareggi, un ko e una vittoria per l’attuale mister del Milan.

DOVE VEDERE INTER - MILAN

Data: domenica 22 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Zona Dazn

Web: MilanNews.it