Inzaghi passa finalmente il pallone a Barone. Il reel-scherzo della Salernitana

Nella giornata di ieri la Reggina dell'ex leggenda e allenatore del Milan Pippo Inzaghi ha sfidato in amichevole la Salernitana. Nello staff della squadra campana figura anche Simone Barone, campione del mondo nel 2006 insiema a Superpippo. Nell'estate tedesca in cui l'Italia ha vinto i Mondiali tra le tante immagini diventate iconiche anche il gol di Inzaghi alla Repubblica Ceca in cui il 9 rossonero invece di passare il pallone a Barone nel due contro uno contro il portiere, salta Cech e si prende la gioia personale del gol. La Salernitana ha pubblicato un reel su Instagram in cui, prima dell'amichevole di ieri, Pippo passa il pallone a Barone e scherza proprio su questo fatto. Il post recita: "Dopo 16 anni è arrivato il passaggio".