Inzaghi su Cristiano Ronaldo: "Per noi giocatori è dura smettere ed accettare la fine"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Inzaghi, ex attaccante del Milan ed ora allenatore della Reggina, è intervenuto a Sky Sport Club ed ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e della sua situazione attuale: "Io dico sempre che per noi è dura smettere, accettare, come è successo per ognuno di noi, la fine. Non sai mai cosa ti aspetta dopo e sai che quello che stai facendo ti dà delle emozioni difficilmente ripercorribili. Non so cosa passa per la sua testa, non è facile la sua gestione per un allenatore. A me per fortuna mi hanno fatto smettere, sarei andato avanti a 39 anni, ma certi giocatori meritano di finire a dei grandissimi livelli".