Italdonne, Boattin su Euro '22: "La tensione inizia a farsi sentire. Ma non ci poniamo limiti"

Nella giornata di oggi, dal ritiro in Inghilterra, il difensore dell'Italia Femminile, Lisa Boattin, ha parlato in conferenza stampa in vista dell'esordio di domenica contro la Francia: "Manca ancora qualche giorno, ma a tensione inizia a farsi sentire. È stato un periodo intenso, ma non vediamo l'ora di giocare. Non ci poniamo limiti, vogliamo affrontare tutte le avversarie a viso aperto e andare avanti il più possibile, dopo il Mondiale c’è stata una crescita incredibile del movimento e siamo cresciute tanto anche noi. So di essere importante per la squadra e voglio ripagare la fiducia della Ct e delle compagne. Tutte insieme vogliamo trasmettere alla gente la passione e l’amore che abbiamo per questo sport. In questo ultimo periodo abbiamo fatto grandi conquiste, basta guardare allo storico traguardo del professionismo. Anche se si tratta solo di un punto di partenza, dimostra che se siamo unite possiamo fare grandi cose, nello sport e non solo. - conclude Boattin come riporta il sito della FIGC parlando anche della sua crescita - Ho imparato tanto in questa stagione, il cammino che abbiamo fatto in Champions League mi ha fatto crescere e mi ha insegnato a gestire le emozioni nel migliore dei modi. Qui in Nazionale abbiamo un gruppo molto unito, ci aiutiamo in campo e fuori e direi che questo è il nostro principale segreto”.