Italia, altri due difensori per lo stage. Mancini chiama Ferrari ed il giovane Caleb Okoli

l CT azzurro Roberto Mancini convoca altri due giocatori per lo stage dell'Italiana. Torna in azzurro Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo. Prima chiamata invece per Caleb Okoli, difensore classe 2001 in forza alla Cremonese e di proprietà dell'Atalanta. Indisponibile invece Giorgio Scalvini, giovane difensore dell'Atalanta.