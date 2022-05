Italia, Bernardeschi: "Sfidare l'Argentina a Wembley è meraviglioso. Ripartiamo dall'anima italiana"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Bernardeschi, esterno ormai in procinto di lasciare la Juventus, ha parlato al canale Twitch della FIGC in vista della sfida di mercoledì sera tra Italia e Argentina: "Quando giochi contro una nazionale così forte e con una storia come l’Argentina devo è sempre meraviglioso. Inoltre siamo a Wembley e c’è in palio un trofeo: meglio di così non si può avere. Sarà una grandissima partita tra due grandi squadre ricche di campioni. Sarà veramente bello da vivere e giocare".

Sarà un altro addio a Chiellini.

"Per quello che ha trasmesso e dato a questa maglia, oltre che alla maglia della Juve, è uno unico. Ha trasmesso mentalità, il senso del sacrificio e del lavoro. Tutti abbiamo imparato molto da lui, sia a livello umano che professionale. Quando chiudo gli occhi e lo vedo alzare la coppa a Wembley è una delle immagini che mi porterò dietro per tutta la vita. Mi mancherà vederlo esultare come se avesse segnato dopo aver salvato un gol in area".

Come ripartire dopo la sconfitta con la Macedonia?

"Con la vittoria dell’Europeo abbiamo dimostrato ancora una volta che nelle difficoltà l'Italia si compatta di più. Esce fuori l’anima italiana che ci ha sempre contraddistinto nella storia: bisogna ripartire da questo. Ora la delusione è tanta, abbiamo subito il contraccolpo. Nei momenti difficili sappiamo come rialzarci, rimboccarci le maniche e andare avanti per ricostruire qualcosa di straordinario".