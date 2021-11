Italia, caccia al Mondiale: ora Mancini segue con interesse anche Luiz Felipe

La Figc oltre a seguire Joao Pedro per una potenziale convocazione con la Nazionale azzurra, sta seguendo con attenzione anche Luiz Felipe della Lazio, che Mancini preferirebbe a Ibanez della Roma come potenziale aggiunta per la rosa dell'Italia. Il laziale era già stato convocato dall'U21 di Di Biagio, salvo poi fare marcia indietro nel momento del raduno perché attratto dall'idea di essere convocato col Brasile. Adesso il ct Tite non ha mandato segnali e per questo potrebbe essere arrivato il momento di dire sì alla Nazionale azzurra. Se dovesse accettare, in seguito al contatto decisivo col Club Italia che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, allora potrebbe essere chiamato per lo stage di gennaio che servirà a fare il punto per i playoff di marzo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.