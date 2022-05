Italia, Chiellini: "La sconfitta con la Macedona è inaccettabile"

MilanNews.it

Giorgio Chiellini, ormai ex giocatore della Juventus, è pronto a dare l’addio alla Nazionale italiana al termine del match contro l’Argentina in programma mercoledì 1 giugno a Wembley. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Chiellini è tornato a parlare della mancata qualificazione ai prossimi Mondiali, dicendo: “Abbiamo cannato la prima partita con la Bulgaria, che è arrivata troppo presto. Io avevo 20 minuti nelle gambe, i giovani al massimo una partita e mezzo. Quel pareggio ha compromesso tutto il percorso e poi siamo arrivati ai match decisivi senza giocatori importanti. La Nazionale ha un bacino ampio ma in una squadra che ha già le sue alchimie le assenze le paghi. Il successo di Wembley è stato inebriante, forse abbiamo pagato anche quello. In Portogallo potevamo anche perdere, ma dovevamo arrivarci. La sconfitta con la Macedonia non è accettabile”.