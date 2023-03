Italia, Cristante: "Non vedo questo grosso divario con l'Inghilterra"

MilanNews.it

Bryan Cristante, centrocampista dell'Italia e della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro Malta parlando anche dell'eventuale divario fra gli azzurri e l'Inghilterra: "La gara contro l'Inghilterra potevamo interpretarla diversamente, ma nella ripresa siamo scesi in campo diversamente e non vedo questo grosso divario, sinceramente. Abbiamo rischiato anche di pareggiarla. Per domani, se scendo in campo sono contento, se entro a gara in corso sono contento alla stessa maniera".