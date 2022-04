Italia Femminile, Gama: "Dobbiamo consolidarci con il Mondiale"

© foto di Federico Pestellini/Panoramic/Inside/Ima

"Fa piacere la vicinanza di un campione come lui in questi momenti". Così il capitano dell’Italia Femminile Sara Gama ha parlato del messaggio del portiere del Parma Gigi Buffon che ha invitato i tifosi a riempire gli spalti del Tardini e sostenere le azzurre: "Non sentiamo la responsabilità della mancata qualificazione della squadra maschile, per consolidarci dobbiamo conquistare il Mondiale. Questa è la pressione che sentiamo, per il resto ci dispiace perché ci abbiamo perso tutti, ma non possiamo distrarci perché dobbiamo fare i tre punti contro la Lituania. Bertolini? Senza di lei niente di tutto ciò sarebbe stato possibile, grazie al suo lavoro abbiamo intrapreso questo importante processo di crescita, conosce alla perfezione il mondo che deve guidare e i risultati si vedono. Se oggi siamo qui gran parte del merito è suo. - continua Gama parlando poi delle giovani – Mi auguro che ci sia sempre più una platea ampia su cui scegliere, il nostro gruppo ha un’identità precisa e questo aiuta chi arriva a integrarsi con facilità e esprimersi al meglio. Noi abbiamo un blocco solido da diversi anni, abbiamo subito trasformazioni importanti e c’è stata una crescita esponenziale, ma vediamo e affrontiamo nazionali che hanno diverse giovani titolari. L’esperienza aiuta a ovviare il gap con le altre che comunque resta, ci vuole tempo per colmarlo e restare a certi livelli. I palcoscenici come il Mondiale aiutano, anche in termini di visibilità".