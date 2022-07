Italia Femminile, Girelli: "Ci aspettavamo un epilogo diverso, dobbiamo ripartire"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Cristiana Girelli, giocatrice dell'Italia Femminile, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il giorno dopo l'eliminazione dall'Europeo in Inghilterra: "Ci aspettavamo un epilogo diverso, non ci aspettavamo un inizio e una fine del genere. Credo che queste emozioni siano crude, ma facciano bene perché dobbiamo ripartire verso le qualificazioni al Mondiale che non è affatto scontata. La delusione oggi è ancora più forte, ma ce la teniamo. Faremo tesoro degli errori sicuramente e ripartiremo. Ci dispiace tantissimo per i nostri tifosi e tutti coloro che ci hanno seguito".