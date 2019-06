Italia Femminile, Giuliani carica: "Dobbiamo continuare a sognare"

Laura Giuliani, portiere della Juventus Women e della Nazionale italiana femminile, ha parlato oggi in vista della sfida contro la Cina: “Non mi definisco una pararigori, ma qualcuno importante in carriera l’ho parato - riporta Gazzetta.it -. Sappiamo sognare e dobbiamo continuare a farlo. Giochiamo a mente libera e questo ci aiuta. Cambiare la misura delle porte nel calcio femminile? Per me vanno bene come sono. Chiaro che non siamo alte come i maschi e non abbiamo la stessa fisicità, ma il senso della posizione può aiutare a compensare. Da portiere dico che la necessità di avere un piede sulla riga ti condiziona, perché la Var non perdona. È come nella vita di tutti i giorni, un errore può essere decisivo, ma l'analizzarlo può farti andare avanti”, ha concluso.