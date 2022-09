Italia, il ritiro a Coverciano costa 10.000 euro al giorno. La FIGC studia la svolta 'green'

MilanNews.it

Il ritiro a Coverciano della Nazionale di Mancini costa alla Federazione oltre 10.000 euro al giorno. In 20 giorni scarsi di raduno e stage spesi da Mancini a Firenze tra gennaio e luglio hanno prodotto una bolletta da circa 233.000 euro, costi che in 7 mesi hanno superato la spesa totale dell'anno 2021 a cui vanno aggiunti anche 422 mila euro di gestione dei campi. La stima è che al 31 dicembre la spesa possa addirittura superare il milione di euro. Insostenibile per la FIGC che tramite Gravina ha già chiesto nuove risorse per produrre energie alternative. Un piano per una Coverciano "green" però c'è già ed è già partito anche l'iter burocratico che dovrà passare dal consiglio Comunale di Firenze. Il miglior investimento possibile - si legge su La Repubblica - è il fotovoltaico. La richiesta di installare dei pannelli nel parcheggio era stata rigettata per motivi paesaggistici, ma adesso anche il comune di Firenze ha capito che può diventare un'opportunità e il dialogo è ripreso in modo costruttivo. Entro metà ottobre dovrebbe essere definito l'avvio della prima fase.