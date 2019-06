Italia in campo per l'amichevole con la Primavera del Bologna: Romagnoli in panchina

Altro test per l'Italia del ct Mancini in quel di Coverciano, con la partita amichevole programmata contro la formazione Primavera del Bologna (tre tempi da 40'). Questa la formazione scelta per scendere in campo dal 1' (rispetto a ieri, fuori Barella e dentro Pavoletti dall'inizio.): Sirigu; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Bernardeschi, Jorginho, Verratti; Chiesa, Pavoletti, Insigne. Alessio Romagnoli partirà dunque dalla panchina.