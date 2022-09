Italia-Inghilterra, gli Azzurri indossano il lutto al braccio per le vittime delle Marche

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Un minuto di silenzio sara' osservato domani prima di Italia-Inghilterra, partita di la Nations League in programma a San Siro dalle 20.45. Gli azzurri giocheranno col lutto al braccio per le vittime dell'alluvione delle Marche, mentre gli inglesi lo indosseranno per la morte di Regina Elisabetta II. (ANSA).