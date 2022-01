(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - Cristiano Biraghi ha lasciato il ritiro azzurro a Coverciano perché febbricitante: sottoposto a tampone per il capitano della Fiorentina ora c'è attesa per l'esito del test. Nel club viola sono emersi in queste settimane alcuni casi di positività al Covid: fra questi Martinez Quarta, Dusan Vlahovic e Lucas Torreira. (ANSA).