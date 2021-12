Italia, Mancini: "Giovani attaccanti per il nostro futuro, ma ora abbiamo Immobile"

Presente ieri al Gran Premio di Formula 1 in Arabia Saudita, il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini ha parlato a Sky Sport in vista dello spareggio per l'accesso al prossimo Mondiale: "Ci siamo complicati un po' la vita, vedremo a marzo. Non sarà semplice ma abbiamo delle buone possibilità. Scamacca? Abbiamo dei ragazzi giovani che possono crescere per il futuro. Adesso abbiamo Immobile che segna più di tutti, abbiamo avuto sfortuna che nelle ultime gare ha sempre avuto infortuni, solo questo".