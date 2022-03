Italia, Mancini sul futuro: "Siamo allineati con Gravina, ma riparleremo dopo la Turchia"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il ct Roberto Mancini, dopo la conferenza stampa prima della Turchia, ha parlato anche ai microfoni di SportMediaset: "In tanti mi vogliono ancora alla guida della Nazionale? Questo mi fa piacere, visto che dopo una cosa così non è così semplice elaborare il tutto e prendere decisioni a caldo. C'è arrabbiatura e delusione sportiva, nessuno se lo aspettava perché questi ragazzi hanno fatto un percorso straordinario e meritavano di andare al Mondiale. Ma dobbiamo accettare, vedere gli errori fatti e ragionarci sopra per ripartire. La mia decisione sul futuro? Ho parlato col presidente, siamo allineati. Ora facciamo questa partita, giocherà qualche ragazzo più giovane. Poi ci rivedremo in settimana senza alcun tipo di problema. Il nuovo progetto azzurro? Bisogna ripartire per forza, la delusione è grande ma parliamo di una squadra che ha vinto l'Europeo solo 6 mesi fa. Possiamo ripartire da questo. Cosa non rifarei giovedì? Non lo so, quando le cose non vanno ovviamente c'è sempre qualcosa di sbagliato. Quando perdi purtroppo non puoi dire niente, devi solo stare zitto e poi riprenderti. I ragazzi hanno dato il massimo, ci sono partite che non sai neanche perché finiscono così ma non si può fare nulla".