Italia, Nazionali giovanili visitano la mostra su Sacchi

(ANSA) - BOLOGNA, 21 OTT - Una delegazione delle Nazionali giovanili di calcio ha visitato la mostra "Oltre il sogno", allestita al museo civico San Rocco di Fusignano (Forlì-Cesena), in compagnia di Arrigo Sacchi, a cui è dedicata. La delegazione era guidata dal coordinatore delle nazionali Maurizio Viscidi, dall'allenatore della Under 21 Paolo Nicolato, da Alberto Bollini dell'Under 20 e da due storici assistenti di Sacchi come il preparatore atletico Vincenzo Pincolini e Italo Graziani, osservatore per la Nazionale italiana. La mostra, a ingresso gratuito, è aperta al pubblico fino al 7 novembre 2021 ogni sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. L'iniziativa è promosso dal Comune di Fusignano, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Regione Emilia-Romagna, Auser, in collaborazione con Hera, Romagna Acque, Cm Manzoni e la Gazzetta dello sport. (ANSA).