Italia non qualificata per la seconda volta di fila ai Mondiali: i precedenti

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non siamo soli, anche se è una magra consolazione. Per la prima volta nella sua storia, la Nazionale italiana non prenderà parte ai Mondiali per due edizioni consecutive. A Brasile o Argentina, per esempio, non è mai capitato. Stesso discorso per la Germania, per la cronaca sempre qualificata alla rassegna iridata al di là della squalifica del 1950. Ma, tra le grandi nazionali del pianeta, è accaduto anche a delle vere e proprie big.

Ultima la Francia. I cugini d'oltralpe, prima di vincere i Mondiali del 1998, hanno saltato le edizioni del '90 e '94. Venivano, per la cronaca, dal terzo posto del 1986. Più lontana nel tempo la doppia esclusione dell'Inghilterra: i Tre Leoni hanno infatti saltato le edizioni del 1974 e 1978. Nel '74 non c'era neanche la Spagna, assente in precedenza pure nel 1970. Clamoroso, infine, il caso dell'Olanda: out nel 1982 e nel 1986, gli oranje venivano da due finali perse nelle edizioni precedenti.