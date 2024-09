Italia, Sacchi: "Finalmente ho visto un'Italia giocare in modo serio, adesso diamo continuità"

vedi letture

Una vittoria rotonda. Figlia del gioco e della concretezza della Nazionale di Luciano Spalletti. L'Italia è uscita dal Parco dei Principi con tre punti importanti e tanta consapevolezza in più. E proprio sulla gara degli azzurri si è espresso, nel corso del suo fondo per la Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi: "Finalmente ho visto una Nazionale italiana giocare in modo serio e il risultato è davanti agli occhi. Avevo ancora nella memoria quell’orribile prestazione all’Europeo contro la Svizzera, quando siamo stati eliminati e temevo di andare incontro a un’altra figuraccia".

"Noi godiamoci la vittoria, riflettiamo sulle ragioni che ci hanno portato al successo e, soprattutto, cerchiamo di Dre continuità a questa prova. Eh sì, perché io non mi accontento, non mi basta una bella partita per dire che siamo finalmente guariti: serve una serie di gare di alto livello per poter affermare che siamo davvero fuori dal tunnel. Guai a noi se pensiamo di essere dei fenomeni perché abbiamo batti la Francia in casa sua!".