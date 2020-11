Italia, si spera di recuperare Romagnoli per le due gare di Nations League

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, nel ritiro della Nazionale italiana si spera di recuperare Alessio Romagnoli per la doppia sfida di Nations League contro Polonia (15 novembre) e Bosnia (18 novembre). Il difensore del Milan è ancora alle prese con l'infortunio muscolare che non gli aveva permesso di scendere in campo domenica contro il Verona con la maglia rossonera.