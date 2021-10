Italia-Spagna, 20 minuti abbondati per il rossonero Calabria. Prossimo impegno la finalina di Nations League

Diciotto minuti più recupero. Davide Calabria è entrato al 72' di una notte difficile per l'Italia di Mancini: contro la Spagna, a San Siro, arriva una sconfitta che interrompe la lunga striscia di imbattibilità che durava da 37 partite, dal 10 ottobre 2018. La Semifinale di Nations League sorride alle Furie Rosse di Luis Enrique grazie alla doppietta di Ferran Torres nel primo tempo. L'Italia, in 10 dal 42' per il rosso a Bonucci, rientra in partita nel finale grazie al gol di Pellegrini ma non riesce a completare la rimonta. Gli Azzurri tornano in campo domenica alle 15.00 allo Stadium di Torino contro la perdente di Belgio-Francia di questa sera: in palio il terzo posto.