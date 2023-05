Italia, Tonali non convocato da Mancini per la Nations League: andrà all'Europeo con l'Under 21

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Non c'è Sandro Tonali nella lista dei convocati di Roberto Mancini per le prossime gare di Nations League. Nessuna bocciatura per il centrocampista del Milan che non è stato chiamato in quanto farà parte del gruppo azzurro di Paolo Nicolato che parteciperà all'Europeo Under 21 in Georgia e Romania dal 21 giugno all'8 luglio (saranno in palio anche tre pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024).