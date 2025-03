Italia U19, Camarda ammonito contro la Lettonia: era diffidato e salterà la Spagna

Pomeriggio da dimenticare per Francesco Camarda che è partito da titolare con l'Italia U19 nella prima delle tre gare del girone di qualificazione agli Europei di categoria contro la Lettonia, terminata con il punteggio di 1-1 e con la rete degli ospiti arrivata nei minuti finali sugli sviluppi del loro unico corner di tutta la partita. L'attaccante rossonero ha giocato per tutti i 90 minuti ma non è riuscito a trovare spazio e occasioni pulite tra le maglie strettissime dei lettoni, asserragliati nella propria area di rigore.

Oltre al danno anche la beffa per Francesco Camarda che nel corso del primo tempo è stato ammonito per simulazione: l'attaccante del Milan era diffidato e per qeusto salterà il prossimo impegno con la Spagna sabato 22 marzo alle 17. Il classe 2008, però, non rientrerà alla base ma rimarrà in ritiro con gli Azzurrini dal momento che dopo la gara contro gli iberici arriverà anche la sfida alla Francia, il prossimo martedì 25 marzo alle ore 15.