Italia U19: Camarda, Sala e Magni titolari contro la Bosnia. Ancora panchina per Liberali

Secondo impegno di questa sosta per l'Italia U19 del Ct Bollini. Nella formazione c'è una nutrita rappresentanza di giocatori del Milan: ben 5 i rossoneri presenti. Oggi alle 12 si gioca in Grecia contro i pari età della Bosnia Erzegovina nella seconda gara di qualificazione all'Europeo di categoria. Gli Azzurrini hanno vinto la prima gara, qualche giorno fa, contro Montenegro e chiuderanno poi il programma contro i padroni di casa ellenici.

In campo dal primo minuto ben tre milanisti: c'è come punta Francesco Camarda, in mezzo al campo Emanuele Sala e sulla fascia destra Vittorio Magni. Un'altra panchina per Mattia Liberali così come per Diego Sia. La formazione ufficiale dell'Italia U19:

ITALIA U19 (4-3-3): Martinelli; Magni, Leoni, Natali, Cocchi; Mannini, Sala, Riccio; Fini, Camarda, Ekhator. A disp.: Marin, Fortini, Plaia, Romano, Sia, De Pieri, Pagnucco, Liberali, Mendicino. All. Bollini